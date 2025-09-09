ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 19:02
    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Европейского союза (ЕС) в Баку Марияны Куюнджич.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Байрамов на встрече поздравил Куюнджич с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и др. сферах.

    Куюнджич отметила, что в период своей деятельности в Баку приложит все усилия для продвижения повестки Азербайджан-ЕС.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    Фото
