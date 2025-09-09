Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане
Внешняя политика
- 09 сентября, 2025
- 19:02
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Европейского союза (ЕС) в Баку Марияны Куюнджич.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Байрамов на встрече поздравил Куюнджич с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и др. сферах.
Куюнджич отметила, что в период своей деятельности в Баку приложит все усилия для продвижения повестки Азербайджан-ЕС.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
