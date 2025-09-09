Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Европейского союза (ЕС) в Баку Марияны Куюнджич.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов на встрече поздравил Куюнджич с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и др. сферах.

Куюнджич отметила, что в период своей деятельности в Баку приложит все усилия для продвижения повестки Азербайджан-ЕС.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.