Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

"Эта встреча, совпавшая с 80-летним юбилеем ООН, стала благоприятной возможностью для размышления о достижениях нашей Конференции и определения курса ее будущего развития.

Мы благодарны за поддержку наших инициатив государствами-членами. Ключевые этапы во время председательства Азербайджана включают начало процесса создания Женского совета СВМДА и Финансового саммита, запуск Сети ведущих университетов и укрепление доверия в таких областях, как экономика, климатическая устойчивость, цифровизация и туризм. Мы продолжаем руководить процессом преобразования СВМДА в полноправную международную организацию, ведутся инклюзивные и основанные на консенсусе переговоры по ее уставу", - отметил он.

Министр также отметил, что Азербайджан привержен укреплению многосторонности, солидарности и эффективного диалога для обеспечения того, чтобы СВМДА стала еще более мощной платформой для регионального сотрудничества.