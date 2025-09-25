İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Ceyhun Bayramov CICA Nazirlər Şurasının qeyri-rəsmi iclasına sədrlik edib

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 19:44
    Ceyhun Bayramov CICA Nazirlər Şurasının qeyri-rəsmi iclasına sədrlik edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov siyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (CICA) Nazirlər Şurasının qeyri-rəsmi iclasına sədrlik edib və toplantıda çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də paylaşım edib.

    "BMT-nin 80 illik yubileyinə təsadüf edən bu toplantı Konfransımızın nailiyyətləri haqqında düşünmək və onun gələcək inkişafı kursunu müəyyən etmək üçün dəyərli fürsət oldu.

    Təşəbbüslərimizə üzv dövlətlərin geniş dəstəyinə görə minnətdarıq. Azərbaycanın sədrliyi zamanı əsas mərhələlərə CICA Qadınlar Şurasının və Maliyyə Sammitinin yaradılması prosesinin başlanması, Aparıcı Universitetlər Şəbəkəsinin fəaliyyətə başlaması və digər sahələrdə iqtisadiyyat, iqlimə davamlılıq, rəqəmsallaşma və turizm kimi sahələrdə etimadın yaradılması daxildir. Biz CICA-nın tamhüquqlu beynəlxalq təşkilata çevrilməsi prosesinə rəhbərlik etməyə davam edirik, onun Nizamnaməsi üzrə inklüziv və konsensusa əsaslanan danışıqlar aparılır", - o bildirib.

    Nazir, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan CICA-nın regional əməkdaşlıq üçün daha da güclü platformaya və qlobal səhnədə daha təsirli sözə çevrilməsini təmin etmək üçün çoxtərəfliliyi, həmrəyliyi və səmərəli dialoqu gücləndirməyə sadiqdir.

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

