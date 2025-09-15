Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 21:00
    Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании арабских и исламских государств, состоявшемся в Дохе.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД, глава ведомства выразил глубокую обеспокоенность недавним авиаударом по Дохе, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара.

    Министр призвал не допустить дальнейшего обострения напряженности и оставаться верными принципам международного права и Устава ООН.

    В речи также были высоко оценены посреднические усилия Катара по урегулированию ситуации в секторе Газа, подчеркнута необходимость возобновления переговоров между сторонами и достижения устойчивого режима прекращения огня.

    В целом, в контексте палестинского вопроса было вновь подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает вариант решения, основанный на принципе двух государств, в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Отмечена важность не только мирных инициатив, но и гуманитарных усилий для разрешения кризиса в регионе.

    В данном контексте было отмечено, что с начала эскалации в 2023 году Азербайджан выделил гуманитарную помощь братскому палестинскому народу в размере 2 миллионов долларов США. Кроме того, в выступлении было отмечено, что наша страна реализует проекты для поддержки Палестины в сферах образования и здравоохранения.

    Джейхун Бйрамов удар по Дохе Палестина Израиль
    Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğurur

    Последние новости

    21:40
    Фото

    В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

    АПК
    21:32

    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Внешняя политика
    21:26

    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

    Другие страны
    21:23

    Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследований

    Другие страны
    21:09
    Фото

    В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присяги

    Армия
    21:00

    Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

    Внешняя политика
    20:56

    Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке

    Другие страны
    20:43

    Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ

    Другие страны
    20:35

    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    В регионе
    Лента новостей