Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании арабских и исламских государств, состоявшемся в Дохе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД, глава ведомства выразил глубокую обеспокоенность недавним авиаударом по Дохе, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара.

Министр призвал не допустить дальнейшего обострения напряженности и оставаться верными принципам международного права и Устава ООН.

В речи также были высоко оценены посреднические усилия Катара по урегулированию ситуации в секторе Газа, подчеркнута необходимость возобновления переговоров между сторонами и достижения устойчивого режима прекращения огня.

В целом, в контексте палестинского вопроса было вновь подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает вариант решения, основанный на принципе двух государств, в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Отмечена важность не только мирных инициатив, но и гуманитарных усилий для разрешения кризиса в регионе.

В данном контексте было отмечено, что с начала эскалации в 2023 году Азербайджан выделил гуманитарную помощь братскому палестинскому народу в размере 2 миллионов долларов США. Кроме того, в выступлении было отмечено, что наша страна реализует проекты для поддержки Палестины в сферах образования и здравоохранения.