Глава МИД: Партнерство между Азербайджаном и Израилем является всеобъемлющим

Министр иностранных дел Азербайджана дал интервью израильскому изданию Israel Hayom

"Партнерство между Азербайджаном и Израилем является прочным, всеобъемлющим и многоплановым. Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами." Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью израильскому изданию Israel Hayom.

"Для развития нашего сотрудничества мы уже подписали более 10 соглашений, еще 20 различных проектов находятся на рассмотрении. Эти документы составляют хорошую основу для развития наших отношений". - отметил министр.