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Глава МИД: Партнерство между Азербайджаном и Израилем является всеобъемлющим

Глава МИД: Партнерство между Азербайджаном и Израилем является всеобъемлющим Министр иностранных дел Азербайджана дал интервью израильскому изданию Israel Hayom
Внешняя политика
5 апреля 2021 г. 12:12
Глава МИД: Партнерство между Азербайджаном и Израилем является всеобъемлющим
Джейхун Байрамов
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"Партнерство между Азербайджаном и Израилем является прочным, всеобъемлющим и многоплановым. Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами." Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью израильскому изданию Israel Hayom.

"Для развития нашего сотрудничества мы уже подписали более 10 соглашений, еще 20 различных проектов находятся на рассмотрении. Эти документы составляют хорошую основу для развития наших отношений". - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanla İsrailin tərəfdaşlığı geniş əhatəlidir"
Версия на английском языке Foreign Minister: Azerbaijan-Israel partnership is comprehensive

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