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Джейхун Байрамов отверг необоснованные утверждения представителя Армении

Джейхун Байрамов отверг необоснованные утверждения представителя Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на необоснованные утверждения представителя Армении на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 17:47
Джейхун Байрамов отверг необоснованные утверждения представителя Армении
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на необоснованные утверждения представителя Армении на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На заседании Дж.Байрамов выразил признательность всем участникам, поздравившим Азербайджан с председательством в Форуме, поддерживающим приоритеты официального Баку и выражающим готовность работать вместе с Азербайджаном в этом направлении. Министр также прокомментировал ряд озвученных мнений и предложений.

В то же время министр отверг необоснованные обвинения, озвученные в ходе обсуждений представителем Армении, и довел до сведения участников позицию Азербайджана в связи с региональной безопасностью, опирающуюся на международное право.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov rejects unfounded claims of Armenian rep
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistan nümayəndəsinin əsassız iddialarını rədd edib

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