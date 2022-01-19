Джейхун Байрамов отверг необоснованные утверждения представителя Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на необоснованные утверждения представителя Армении на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на необоснованные утверждения представителя Армении на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На заседании Дж.Байрамов выразил признательность всем участникам, поздравившим Азербайджан с председательством в Форуме, поддерживающим приоритеты официального Баку и выражающим готовность работать вместе с Азербайджаном в этом направлении. Министр также прокомментировал ряд озвученных мнений и предложений.

В то же время министр отверг необоснованные обвинения, озвученные в ходе обсуждений представителем Армении, и довел до сведения участников позицию Азербайджана в связи с региональной безопасностью, опирающуюся на международное право.