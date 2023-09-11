Джейхун Байрамов отправился c рабочим визитом в Швейцарию

11 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Женеву, Швейцария.

11 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Женеву, Швейцария.

Как сообщает Report, в рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека, встречи с руководителями ряда международных организаций, в том числе офиса ООН в Женеве и других специализированных структур.

Во время поездки также запланировано участие Байрамова в ряде мероприятий, в том числе в церемонии открытия комнаты “Азербайджан” в женевском офисе ООН.