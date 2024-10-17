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Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече "3+3"

Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече "3+3" Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече "3+3".
Внешняя политика
17 октября 2024 г. 18:00
Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече 3+3

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече региональной платформы "3+3".

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Встреча пройдет в Стамбуле завтра, 18 октября, с участием министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Армении.

По сообщению ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран региона примут совместное заявление по итогам встречи и проведут двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Платформа регионального сотрудничества "3+3" была создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Однако Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov “3+3” formatında görüşdə iştirak üçün Türkiyəyə gedib

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