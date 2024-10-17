Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече "3+3"

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече "3+3".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Турцию для участия в министерской встрече региональной платформы "3+3".

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Встреча пройдет в Стамбуле завтра, 18 октября, с участием министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Армении.

По сообщению ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран региона примут совместное заявление по итогам встречи и проведут двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Платформа регионального сотрудничества "3+3" была создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Однако Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.