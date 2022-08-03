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Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе

Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клааром.
Внешняя политика
3 августа 2022 г. 21:01
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию и напряженность в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал встречную сторону, что в последние дни со стороны Армении были совершены провокации как в приграничном участке двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации. 3 августа в результате интенсивного обстрела позиций подразделений азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований азербайджанский военнослужащий стал шехидом. Было подчеркнуто, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные меры реагирования на военные провокации на своих суверенных территориях.

Министр заявил, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля, и подрывают посреднические усилия.

Дж.Байрамов подчеркнул, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования не выведены полностью с территории Азербайджана, и это неприемлемо. Было доведено до сведения, что основной причиной напряженности в регионе является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM and EU Special Representative for South Caucasus hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

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