Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 23:35
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цою в рамках заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в Вене.
Об этом сообщает Report со ссылкой публикацию МИД Азербайджана в соцсети X.
Министры обсудили азербайджано-румынское партнерство, в частности в сфере энергетической безопасности, транспорта и другие вопросы.
Foreign Minister of #Azerbaijan met with Oana-Silvia Toiu, #Romania’s Foreign Minister, on the sidelines of the OSCE Ministerial Council in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
Ministers discussed the areas of Azerbaijan–Romania partnership, particularly in the direction of energy security, transport links… pic.twitter.com/Y6CdBnEvqm
