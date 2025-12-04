Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 23:35
    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цою в рамках заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в Вене.

    Об этом сообщает Report со ссылкой публикацию МИД Азербайджана в соцсети X.

    Министры обсудили азербайджано-румынское партнерство, в частности в сфере энергетической безопасности, транспорта и другие вопросы.

    МИД Азербайджана Румыния партнерство
    Ceyhun Bayramov Vyanada rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Elvis

    Последние новости

    00:04

    Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатным

    В регионе
    00:00

    В небе над Азербайджаном этой ночью можно будет наблюдать суперлуние

    Это интересно
    23:42

    Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:35

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство

    Внешняя политика
    23:22

    Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в Вашингтоне

    Другие страны
    23:11

    Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    23:08

    В Сирии заработает платежная система Visa

    Финансы
    22:58

    Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    22:49

    Жители Азербайджана более 10 дней могут наблюдать метеорный поток Геминиды

    Наука и образование
    Лента новостей