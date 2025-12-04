İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ceyhun Bayramov Vyanada rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 23:17
    Ceyhun Bayramov Vyanada rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana-Silvia Toiu ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Nazirlər Azərbaycan-Rumıniya tərəfdaşlığını, xüsusən enerji təhlükəsizliyini, nəqliyyat və daha geniş əməkdaşlıq sahələrini müzakirə ediblər.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Rumıniya
    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство

    Son xəbərlər

    00:04

    Ceyhun Bayramov ATƏT-in Baş katibi ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:00
    Foto

    Azərbaycan - NATO əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gecə Azərbaycanda Super Ay hadisəsi müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    23:55

    Avropa reallığı gördü: Azərbaycanın gücü dəyərlidir

    Xarici siyasət
    23:48
    Foto

    Azərbaycanla Norveç arasında ikitərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    23:38

    Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:17

    Ceyhun Bayramov Vyanada rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:10

    Gələn ildən Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil tam pulsuz olacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti