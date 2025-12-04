Ceyhun Bayramov Vyanada rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 23:17
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana-Silvia Toiu ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan-Rumıniya tərəfdaşlığını, xüsusən enerji təhlükəsizliyini, nəqliyyat və daha geniş əməkdaşlıq sahələrini müzakirə ediblər.
Foreign Minister of #Azerbaijan met with Oana-Silvia Toiu, #Romania's Foreign Minister, on the sidelines of the OSCE Ministerial Council in Vienna.
Ministers discussed the areas of Azerbaijan–Romania partnership, particularly in the direction of energy security, transport links… pic.twitter.com/Y6CdBnEvqm
