Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена процесс нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.