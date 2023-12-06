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Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена процесс нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена процесс нормализации отношений с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайном.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 20:33
Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена процесс нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Blinkenin köməkçisi ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

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