Джейхун Байрамов обсудил с эфиопским коллегой новые механизмы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хадерой Аберой Адмассу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления политических, экономических, торговых и гуманитарных связей, создание новых механизмов сотрудничества и проведение регулярных политических консультаций.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, высоко оценили поддержку, оказываемую Эфиопией инициативам Азербайджана.