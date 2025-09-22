Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Джейхун Байрамов обсудил с эфиопским коллегой новые механизмы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 20:52
    Джейхун Байрамов обсудил с эфиопским коллегой новые механизмы сотрудничества

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хадерой Аберой Адмассу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления политических, экономических, торговых и гуманитарных связей, создание новых механизмов сотрудничества и проведение регулярных политических консультаций.

    Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, высоко оценили поддержку, оказываемую Эфиопией инициативам Азербайджана.

