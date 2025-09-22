Джейхун Байрамов обсудил с эфиопским коллегой новые механизмы сотрудничества
- 22 сентября, 2025
- 20:52
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хадерой Аберой Адмассу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления политических, экономических, торговых и гуманитарных связей, создание новых механизмов сотрудничества и проведение регулярных политических консультаций.
Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, высоко оценили поддержку, оказываемую Эфиопией инициативам Азербайджана.
