Джейхун Байрамов: Надеемся на скорое завершение переговоров по новому соглашению с ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем отношений между двумя странами и проведен обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Латвией и сотрудничество между странами в двустороннем и многостороннем форматах успешно продолжается.

Министр добавил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Европейским Союзом, и выразил надежду, что переговоры по новому соглашению между сторонами будут завершены в ближайшее время.

В свою очередь Артис Пабрикс отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Латвии.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, коснулись оказанной Азербайджаном гуманитарной помощи Украине, а также других региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.