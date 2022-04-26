О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов: Надеемся на скорое завершение переговоров по новому соглашению с ЕС

Джейхун Байрамов: Надеемся на скорое завершение переговоров по новому соглашению с ЕС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом.
Внешняя политика
26 апреля 2022 г. 20:03
Джейхун Байрамов: Надеемся на скорое завершение переговоров по новому соглашению с ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем отношений между двумя странами и проведен обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Латвией и сотрудничество между странами в двустороннем и многостороннем форматах успешно продолжается.

Министр добавил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Европейским Союзом, и выразил надежду, что переговоры по новому соглашению между сторонами будут завершены в ближайшее время.

В свою очередь Артис Пабрикс отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Латвии.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, коснулись оказанной Азербайджаном гуманитарной помощи Украине, а также других региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоFM: Azerbaijan hopes for speedy completion of negotiations on new agreement with EU
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Aİ ilə yeni saziş üzrə danışıqların tezliklə yekunlaşacağına ümid edirik"

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi