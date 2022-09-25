​​​​​​​Джейхун Байрамов на Генассамблее ООН рассказал о недавних провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о провокациях, совершенных Арменией 12 и 13 сентября в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о провокациях, совершенных Арменией 12 и 13 сентября в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, министр подчеркнул, что Армения открыто пытается нагнетать напряженность, чтобы манипулировать вниманием международного сообщества.

"Армения явно пыталась нагнетать напряженность, чтобы манипулировать вниманием международного сообщества. Таким образом, 13 сентября она проигнорировала договоренность о прекращении огня и продолжила вести огонь из крупнокалиберного оружия и артиллерии по территории Азербайджана. В результате с азербайджанской стороны погибли 80 военнослужащих, 282 военнослужащих и 2 мирных жителя получили ранения.

Вопреки таким действиям Армении Азербайджан вел себя крайне осторожно, предпринял ряд шагов, в том числе контакты с соответствующими международными партнерами, продемонстрировал добрую и истинную волю к восстановлению режима прекращения огня.

"Наконец, 14 сентября с 20:00 между Арменией и Азербайджаном было восстановлено прекращение огня, и, как подтвердили обе стороны, прекращение огня продолжается", - сказал министр.