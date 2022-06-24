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Джейхун Байрамов и Сергей Лавров о блокировке ряда азербайджанских СМИ в РФ

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров о блокировке ряда азербайджанских СМИ в РФ Тема блокировки ряда азербайджанских СМИ в России беспокоит Баку. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 14:17
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров о блокировке ряда азербайджанских СМИ в РФ

Тема блокировки ряда азербайджанских СМИ в России беспокоит Баку. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой, комментируя вопрос журналиста.

"В последние месяцы по ряду фактов были проблематичные вопросы. Несколько частных азербайджанских медиа ресурсов были заблокированы в РФ, в этом месяце также РИА Новости были заблокированы в Азербайджане. Эта тема, которая нас естественно беспокоит, и она затрагивалась и в ходе сегодняшних встреч. Основной упор был сделан на то, что мы должны проработать механизмы, которые бы больше стимулировали предотвращение подобных случаев, нежели чем устранение последствий. Нам кажется более продуктивным пытаться их предотвращать. С этой точки зрения полезно проведение круглых столов", - заявил Д. Байрамов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта тема обсуждалась в ходе его встреч в Баку. "Есть общее понимание того, что на основе уважения законов друг друга и опирающихся на эти законы принципов свободы информации, мы проведем специальную серию мероприятий между руководителями ведущих СМИ обеих сторон. Есть согласие, что такие консультации мы организуем под эгидой служб информации министерств иностранных дел", заявил Лавров.

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Версия на английском языке Bayramov, Lavrov comment on blocking of media outlets in Azerbaijan and Russia
Версия на азербайджанском языке XİN başçıları Rusiyada Azərbaycanın bir sıra KİV-inin bloklanmasına münasibət bildiriblər

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