Джейхун Байрамов: Есть возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений

В рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Болгарии Светланом Стоевым.

В рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Болгарии Светланом Стоевым.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, в ходе встречи министры выразили удовлетворение текущим состоянием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией и выразили взаимную заинтересованность в развитии этого сотрудничества в различных сферах.

Стороны также отметили потенциал развития сотрудничества между двумя странами в политической, энергетической, культурной и других сферах, обменялись мнениями по поводу празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений, подчеркнули важность Южного газового коридора для Европы с точки зрения диверсификации энергоресурсов и энергетической безопасности.

Дж.Байрамов проинформировал своего коллегу о сложившейся в регионе постконфликтной ситуации, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Была отмечена возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права и предпринятые нашей страной шаги в этом направлении.

На встрече министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.