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Джейхун Байрамов дал интервью известным турецким СМИ

Джейхун Байрамов дал интервью известным турецким СМИ В рамках рабочего визита в Турцию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью ведущим турецким СМИ.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 14:27
Джейхун Байрамов дал интервью известным турецким СМИ

В рамках рабочего визита в Турцию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью ведущим турецким СМИ.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов ответил на вопросы корреспондентов TRT World, Hurriyet, Anadolu, Haber Global и Daily Sabah касательно обеспечения мира и спокойствия в регионе на постконфликтном этапе, переговоров при посредничестве Европейского Союза, последних провокаций Армении против Азербайджана, нарушения Арменией трехсторонних заявлений и невыполнения ею своих обязательств, процесса нормализации турецко-армянских отношений, работ по Зангезурскому коридору, вопросов, вытекающих из Шушинской декларации, нападения радикальных религиозных групп на посольство Азербайджана в Лондоне.

Министр проинформировал представителей СМИ о высоком уровне отношений между Азербайджаном и Турцией и многочисленных направлениях сотрудничества, взглядах и шагах Азербайджана по обеспечению мира, безопасности и развития в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых нашей страной, восстановлении транспортных и коммуникационных путей, а также минной опасности.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov gives interview to well-known mass media of Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkiyənin tanınmış KİV-nə müsahibə verib

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