    Байрамов: Азербайджан заинтересован в ускорении работ по TRIPP со стороны США

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 15:56
    Байрамов: Азербайджан заинтересован в ускорении работ по TRIPP со стороны США

    Азербайджан заинтересован в ускорении работ по "Маршруту Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

    На встрече была подчеркнута роль сотрудничества в сфере региональной стабильности, энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров.

    В этом контексте Азербайджан выразил заинтересованность в ускорении работ, которые США осуществляют в рамках "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания", направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой

    Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin müavininə: TRIPP üzrə işlərin sürətləndirilməsində maraqlıyıq
    Azerbaijan interested in accelerating work on TRIPP corridor

