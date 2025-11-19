Байрамов: Азербайджан заинтересован в ускорении работ по TRIPP со стороны США

Азербайджан заинтересован в ускорении работ по "Маршруту Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

На встрече была подчеркнута роль сотрудничества в сфере региональной стабильности, энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров.

В этом контексте Азербайджан выразил заинтересованность в ускорении работ, которые США осуществляют в рамках "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания", направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой