Байрамов: Азербайджан заинтересован в ускорении работ по TRIPP со стороны США
Внешняя политика
- 19 ноября, 2025
- 15:56
Азербайджан заинтересован в ускорении работ по "Маршруту Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.
На встрече была подчеркнута роль сотрудничества в сфере региональной стабильности, энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров.
В этом контексте Азербайджан выразил заинтересованность в ускорении работ, которые США осуществляют в рамках "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания", направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой
