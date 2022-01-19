Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий

"Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами".
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Глава ведомства отметил, что Азербайджан выступает за то, чтобы начать этот процесс без задержек.
С сожалением было отмечено, что подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации, являются неприемлемыми.
До сведения генерального секретаря было доведено, что Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий.