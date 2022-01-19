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Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий

Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий "Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами".
Внешняя политика
19 января 2022 г. 22:29
Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий

"Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан выступает за то, чтобы начать этот процесс без задержек.

С сожалением было отмечено, что подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации, являются неприемлемыми.

До сведения генерального секретаря было доведено, что Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan hər hansı qeyd-şərt olmadan delimitasiyaya başlanılmasının tərəfdarıdır"

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