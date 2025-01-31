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Джейхун Байрамов: Азербайджан сторонник усиления партнерства в рамках ОЧЭС

Джейхун Байрамов: Азербайджан сторонник усиления партнерства в рамках ОЧЭС 31 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 18:01
Джейхун Байрамов: Азербайджан сторонник усиления партнерства в рамках ОЧЭС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 31 января провел встречу с генеральным секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД.

Стороны на встрече обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ОЧЭС, председательство Азербайджана в организации в первой половине 2025 года, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Байрамов подчеркнул значимость ОЧЭС как важной платформы для развития регионального сотрудничества и подтвердил приверженность Азербайджана укреплению партнерства в рамках организации.

В этой связи отмечена важность повышения совместных усилий в рамках различных рабочих групп.

На встрече также обсуждались региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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