Джейхун Байрамов: Азербайджан сторонник усиления партнерства в рамках ОЧЭС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 31 января провел встречу с генеральным секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД.
Стороны на встрече обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ОЧЭС, председательство Азербайджана в организации в первой половине 2025 года, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Байрамов подчеркнул значимость ОЧЭС как важной платформы для развития регионального сотрудничества и подтвердил приверженность Азербайджана укреплению партнерства в рамках организации.
В этой связи отмечена важность повышения совместных усилий в рамках различных рабочих групп.
На встрече также обсуждались региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.