Джейхун Байрамов: Азербайджан сторонник усиления партнерства в рамках ОЧЭС

31 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 31 января провел встречу с генеральным секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД.

Стороны на встрече обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ОЧЭС, председательство Азербайджана в организации в первой половине 2025 года, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Байрамов подчеркнул значимость ОЧЭС как важной платформы для развития регионального сотрудничества и подтвердил приверженность Азербайджана укреплению партнерства в рамках организации.

В этой связи отмечена важность повышения совместных усилий в рамках различных рабочих групп.

На встрече также обсуждались региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.