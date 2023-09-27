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Джейхун Байрамов: Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня

Джейхун Байрамов: Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня и строить свое видение будущего на мире.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 18:43
Джейхун Байрамов: Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня

Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня и строить свое видение будущего на мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на памятном мероприятии в Министерстве иностранных дел, посвященном 27 сентября - Дню памяти.

Он отметил, что для предотвращения очередных провокаций Армении были приняты локальные антитеррористические мероприятия, в результате которых был положен конец присутствию незаконных армянских вооруженных формирований на наших землях.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Antiterror tədbirləri ərazilərimizdəki dəhşətli hərbiləşmənin miqyasını hər kəsə aydın göstərdi"

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