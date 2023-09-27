Джейхун Байрамов: Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня

Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня и строить свое видение будущего на мире.

Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня и строить свое видение будущего на мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на памятном мероприятии в Министерстве иностранных дел, посвященном 27 сентября - Дню памяти.

Он отметил, что для предотвращения очередных провокаций Армении были приняты локальные антитеррористические мероприятия, в результате которых был положен конец присутствию незаконных армянских вооруженных формирований на наших землях.