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Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к расширению коридора Север-Юг

Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к расширению коридора Север-Юг Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора Север-Юг и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара.
Внешняя политика
4 июля 2022 г. 15:34
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к расширению коридора Север-Юг

Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора Север-Юг и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов со своим иранским коллегой.

Говоря об установлении мира в регионе, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан "стремится к нормализации отношений с Арменией". "Мы заявили о своей готовности возобновить транспортное и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией и внесли предложения о делимитации границы между двумя странами", - заявил Дж. Байрамов.

Строительство 165-километровой железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана активизирует международный транспортный коридор "Север-Юг".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov says Azerbaijan ready to increase capacity of North-South corridor
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin genişləndirilməsinə hazırdır”

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