Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к расширению коридора Север-Юг

Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора Север-Юг и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара.

Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора Север-Юг и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов со своим иранским коллегой.

Говоря об установлении мира в регионе, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан "стремится к нормализации отношений с Арменией". "Мы заявили о своей готовности возобновить транспортное и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией и внесли предложения о делимитации границы между двумя странами", - заявил Дж. Байрамов.

Строительство 165-километровой железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана активизирует международный транспортный коридор "Север-Юг".