Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Несмотря на проводимую Арменией на протяжении десятилетий агрессивную политику в отношении Азербайджана, официальный Баку готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена главой на

Несмотря на проводимую Арменией на протяжении десятилетий агрессивную политику в отношении Азербайджана, официальный Баку готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена главой нашего государства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

Дж.Байрамов отметил важность проведения регулярных политических консультаций с точки зрения детального разъяснения позиций двух стран и обеспечения взаимопонимания.

Министр выразил признательность Катару за постоянную поддержку позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в том числе за однозначную поддержку резолюций, принятых в рамках Организации исламского сотрудничества в связи с нашей страной.

Глава МИД Азербайджана проинформировал катарского министра о текущей ситуации в регионе, тяжелых последствиях оккупационной политики, проводимой Арменией на протяжении почти 30 лет, освобождении наших территорий от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.