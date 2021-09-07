О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией Несмотря на проводимую Арменией на протяжении десятилетий агрессивную политику в отношении Азербайджана, официальный Баку готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена главой на
Внешняя политика
7 сентября 2021 г. 13:47
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Несмотря на проводимую Арменией на протяжении десятилетий агрессивную политику в отношении Азербайджана, официальный Баку готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена главой нашего государства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

Дж.Байрамов отметил важность проведения регулярных политических консультаций с точки зрения детального разъяснения позиций двух стран и обеспечения взаимопонимания.

Министр выразил признательность Катару за постоянную поддержку позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в том числе за однозначную поддержку резолюций, принятых в рамках Организации исламского сотрудничества в связи с нашей страной.

Глава МИД Азербайджана проинформировал катарского министра о текущей ситуации в регионе, тяжелых последствиях оккупационной политики, проводимой Арменией на протяжении почти 30 лет, освобождении наших территорий от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FM: Azerbaijan ready to normalize relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır"

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi