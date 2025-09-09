ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Джефф Эрлих: Зангезурский коридор укрепит экспортно-импортные возможности прикаспийских стран

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:48
    Джефф Эрлих: Зангезурский коридор укрепит экспортно-импортные возможности прикаспийских стран

    Для Азербайджана и Казахстана, не имеющих выхода к мировому океану и ограниченных Каспием, открытие Зангезурского коридора имеет жизненно важное значение для экспорта и импорта товаров.

    Как сообщает "Report", об этом заявил исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих во время брифинга по итогам визита делегации американского бизнеса в Азербайджан.

    Он отметил, что для бизнес-сообщества Центральной Азии крайне важно наличие устойчивых экспортных маршрутов как для сырья, так и для произведенной продукции:

    "Казахстан стремится развивать собственное производство, особенно нефтехимическую промышленность. Таким образом, речь идет не только о нефти, но и о нефтехимической продукции, и в этом контексте наличие различных транспортных маршрутов имеет огромное значение", - сказал Эрлих.

    По его словам, в то же время этот коридор имеет большое значение и для импорта товаров.

    "Казахстан и Азербайджан – две страны, имеющие выход к Каспийскому морю, но окруженные сушей. Поэтому открытие Зангезурского коридора имеет жизненно важное значение именно для таких стран. Этот коридор важен как для экспорта своих товаров, так и для импорта продукции из-за рубежа. С такой возможностью у них может быть светлое будущее".

    ABŞ Ticarət Palatasının rəhbəri: Qazaxıstan və Azərbaycan kimi ölkələr üçün Orta Dəhliz həyati əhəmiyyət daşıyır
    Jeff Ehrlich: Zangazur Corridor will strengthen export–import capacities of Caspian countries

