Джавид Велиев: Франция оккупировала Майотту ради экономических выгод

Франция оккупировала остров Майотту ради собственных экономических выгод.
Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом Центра анализа международных отношений Джавид Велиев на конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" в Баку.
По его словам, остров Майотта входит в состав Коморских островов, но Франция открыто нарушает их территориальную целостность: "В 1995 году Франция ограничила свободное передвижение с этого острова на три других острова Коморских островов и ввела визы. Это грубое нарушение международного права. В 2011 году Франция превратила остров Майотта в свой департамент, что многие расценивают как его оккупацию".
Дж.Велиев также добавил, что, учитывая стратегическое положение острова Майотта, можно понять, почему Франция заинтересована в том, чтобы держать его под своим контролем. "У Франции есть военные атташе в 33 странах, и 13 из них находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция считает оккупированный остров своей территорией. Интересно, если Франция считает Майотту своей территорией, зачем размещать там воинскую часть?", - отметил он.