Джавид Исмаилов: Двойные стандарты неизбежно приводят к нарушению международных обязательств

Двойные стандарты и избирательность в применении международного права неизбежно приводят к постоянному нарушению международных обязательств.

Двойные стандарты и избирательность в применении международного права неизбежно приводят к постоянному нарушению международных обязательств.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах Постоянного представительства Азербайджана при ООН Джавид Исмаилов заявил на открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Продвижение международного мира и безопасности посредством многосторонности и мирного разрешения споров".

Он отметил, что безнаказанность за нарушения международного права и этно-националистические идеологии являются одним из основных препятствий на пути к стабильности и сотрудничеству.

"Уважение суверенитета и территориальной целостности государств крайне важно для любого прогресса в предотвращении конфликтов, восстановлении и сохранении мира, установлении мирных взаимовыгодных отношений между народами и содействии устойчивому экономическому и социальному развитию. Необходимо приложить еще больше усилий для борьбы с языком ненависти и искоренения всех форм нетерпимости. Для этого мы должны повысить ответственность правительств и других заинтересованных сторон за распространение дезинформации, осуществляя скоординированные глобальные действия", - отметил Исмаилов.

Временный поверенный в делах отметил, что поддержка стран, которые занимаются постконфликтным миростроительством, восстановлением, реабилитацией и разминированием, должна оставаться важнейшим приоритетом для всего международного сообщества.

"Такая поддержка и солидарность крайне важны для Азербайджана, который сталкивается с тяжелыми последствиями 30-летней агрессии, этнических чисток и оккупации. Азербайджан твердо намерен вносить свой вклад в развитие международного сотрудничества и способствовать тому, чтобы многосторонняя система стала более эффективной и лучше подготовленной к выполнению своих обязательств", - сказал он.