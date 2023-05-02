Джапаридзе: Гейдар Алиев и Шеварднадзе были настоящими лидерами

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и экс-президент Грузии Эдуард Шеварнадзе были настоящими лидерами.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе были настоящими лидерами.

Как сообщает Report, об этом президент грузинского Центра дипломатии и внешнеполитических исследований Тедо Джапаридзе заявил на международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, оба лидера имели уникальный взгляд на обеспечение региональной безопасности и развития.

"Успешность энергетических проектов в регионе напрямую зависела от безопасности и стабильности в Грузии и Азербайджане. Без этого реализация важнейших проектов в регионе была бы невозможна",- сказал Тедо Джапаридзе.