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Посол Турции: В регионе возникли новые реалии

Посол Турции: В регионе возникли новые реалии "На Южном Кавказе возникли новые реалии"
Внешняя политика
13 декабря 2022 г. 11:55
Посол Турции: В регионе возникли новые реалии

На Южном Кавказе возникли новые реалии.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы заявил в ходе встречи со студентами Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Дипломат отметил, что каждый должен принять эту реальность: "Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне был положен конец 30-летней оккупации. Еще одним фактором, формирующим новую реальность, является энергетический ключ в руках Азербайджана. Безусловно, географическое расположение Азербайджана на историческом Шелковом пути, также является важным пунктом".

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Версия на английском языке Turkish ambassador: New realities appeared in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaranıb"

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