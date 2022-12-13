Посол Турции: В регионе возникли новые реалии

"На Южном Кавказе возникли новые реалии"

На Южном Кавказе возникли новые реалии.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы заявил в ходе встречи со студентами Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Дипломат отметил, что каждый должен принять эту реальность: "Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне был положен конец 30-летней оккупации. Еще одним фактором, формирующим новую реальность, является энергетический ключ в руках Азербайджана. Безусловно, географическое расположение Азербайджана на историческом Шелковом пути, также является важным пунктом".