Джахит Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей

11:38

"Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей".

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на мероприятии в связи с Днем демократии и национального единства.

"FETÖ все еще продолжает свою деятельность в глобальном формате и всегда старается реализовать предательские планы против мира", - подчеркнул посол.

По словам Дж.Багчы, FETÖ осуществляет активную деятельность и всегда при первой возможности предпринимает предательские шаги против Турции: "Они – предатели родины"

"Всегда с почтением чтим светлую память 251 шехида, погибшего семь лет назад 15 июля", - добавил посол..