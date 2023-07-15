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Джахит Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей

Джахит Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей 11:38
Внешняя политика
15 июля 2023 г. 12:09
Джахит Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей

"Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей".

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на мероприятии в связи с Днем демократии и национального единства.

"FETÖ все еще продолжает свою деятельность в глобальном формате и всегда старается реализовать предательские планы против мира", - подчеркнул посол.

По словам Дж.Багчы, FETÖ осуществляет активную деятельность и всегда при первой возможности предпринимает предательские шаги против Турции: "Они – предатели родины"

"Всегда с почтением чтим светлую память 251 шехида, погибшего семь лет назад 15 июля", - добавил посол..

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Версия на азербайджанском языке ФотоCahit Bağçı: “Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da xainlərə qarşı birgə hərəkət edəcək”

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