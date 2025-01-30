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Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об Азербайджане

Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об Азербайджане Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции Джахит Багчи поделился в соцсетях трогательной прощальной публикацией об Азербайджане.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 11:08
Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об Азербайджане

Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции Джахит Багчи поделился в соцсетях трогательной прощальной публикацией об Азербайджане.

Как сообщает Report, дипломат выделил красоту различных регионов Азербайджана, богатство культуры и искусства, гостеприимство азербайджанского народа.

"Прощайте, дорогие друзья, прощай, родной Азербайджан!", - подытожил он.

Напомним, Джахит Багчи возглавлял дипломатическое представительство Турции в Азербайджане с 2021 года. Турция назначила нового чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане в декабре прошлого года. Им стал Бирол Акгюн, занимавший ранее должность председателя Турецкого фонда образования (Türkiye Maarif Vakfı).

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Версия на английском языке Outgoing Turkish Ambassador Cahit Bagci shares farewell post about Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı Azərbaycanla bağlı vida paylaşımı edib

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