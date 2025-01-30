Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об Азербайджане
Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об АзербайджанеЗавершающий свою дипломатическую миссию посол Турции Джахит Багчи поделился в соцсетях трогательной прощальной публикацией об Азербайджане.
Напомним, Джахит Багчи возглавлял дипломатическое представительство Турции в Азербайджане с 2021 года. Турция назначила нового чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане в декабре прошлого года. Им стал Бирол Акгюн, занимавший ранее должность председателя Турецкого фонда образования (Türkiye Maarif Vakfı).