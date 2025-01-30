Джахит Багчи поделился трогательной прощальной публикацией об Азербайджане

Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции Джахит Багчи поделился в соцсетях трогательной прощальной публикацией об Азербайджане.

Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции Джахит Багчи поделился в соцсетях трогательной прощальной публикацией об Азербайджане.

Как сообщает Report, дипломат выделил красоту различных регионов Азербайджана, богатство культуры и искусства, гостеприимство азербайджанского народа.

"Прощайте, дорогие друзья, прощай, родной Азербайджан!", - подытожил он.

Hoşcakal can Azerbaycan!



Hoşcakal gençlik yıllarımızın hüznü, yumruğumuzu yükselten Türk’ün özgürlük avazı Karabağ!



Hoşçakal yüreğimizin sızısı, zafer coşkumuzun gözyaşı Hocalı!



Hoşcakal Bülbül’ün, Üzeyir Hacıbeyli’nin, Vaqıf’ın ve Han kızı Natavan’ın şehri, Karabağ’ın incisi… pic.twitter.com/WLrRg8dBav — Cahit Bağcı (@cahitbagci) January 30, 2025

Напомним, Джахит Багчи возглавлял дипломатическое представительство Турции в Азербайджане с 2021 года. Турция назначила нового чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане в декабре прошлого года. Им стал Бирол Акгюн, занимавший ранее должность председателя Турецкого фонда образования (Türkiye Maarif Vakfı).