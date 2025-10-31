Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 10:24
    Дьёдонне Квебе-Кимпеле: Бельгийские колонизаторы применяли пытки и калечили детей в ДР Конго

    В период бельгийского колониального правления в ДР Конго местное население подвергалось жестоким пыткам.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналист и независимый исследователь Дьёдонне Квебе-Кимпеле на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

    По его словам, бельгийские колонизаторы использовали чудовищные методы наказания, особенно в отношении крестьян, занимавшихся сбором каучука.

    "Каждый крестьянин был обязан выполнить установленную норму. Если количество собранного каучука оказывалось меньше требуемого, надзиратели избивали людей, подвергали их пыткам, а в некоторых случаях калечили даже их детей. Известны случаи, когда для устрашения отрубали руки их детям", - рассказал Квебе-Кимпеле.

    Он подчеркнул, что подобные преступления оставили глубокий след в исторической памяти конголезского народа, а дискуссии о необходимости официальных извинений и признания вины со стороны Бельгии продолжаются до сих пор.

    Researcher Dieudonné Kwebe-Kimpele highlights brutal torture under Belgian rule in Congo

