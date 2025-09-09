ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Дунсяо: СВМДА имеет уникальный опыт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:03
    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должно активнее способствовать формированию нового международного консенсуса на фоне глобальных кризисов.

    Как передает Report, об этом заявил президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо на 13-й сессии Форума мозговых центров СМВДА в Баку.

    "Ценность диалога проявляется на двух уровнях: с одной стороны, равноправное и открытое общение приобретает особое значение в условиях кризиса международного порядка и скепсиса к многосторонности, с другой - СВМДА объединяет уникальный опыт азиатских стран в сфере развития, безопасности и урегулирования конфликтов", - сказал он.

    Дунсяо отметил, что Форум аналитических центров как платформа обмена знаниями играет особую роль в этом процессе, однако подчеркнул, что диалог сам по себе не способен урегулировать конфликты, затрагивающие фундаментальные интересы или глубоко укоренившиеся ценности.

    AQEM çərçivəsində dialoq beynəlxalq konsensusun gücləndirilməsində mühüm rol oynayır

