Дунсяо: СВМДА имеет уникальный опыт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должно активнее способствовать формированию нового международного консенсуса на фоне глобальных кризисов.

Как передает Report, об этом заявил президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо на 13-й сессии Форума мозговых центров СМВДА в Баку.

"Ценность диалога проявляется на двух уровнях: с одной стороны, равноправное и открытое общение приобретает особое значение в условиях кризиса международного порядка и скепсиса к многосторонности, с другой - СВМДА объединяет уникальный опыт азиатских стран в сфере развития, безопасности и урегулирования конфликтов", - сказал он.

Дунсяо отметил, что Форум аналитических центров как платформа обмена знаниями играет особую роль в этом процессе, однако подчеркнул, что диалог сам по себе не способен урегулировать конфликты, затрагивающие фундаментальные интересы или глубоко укоренившиеся ценности.