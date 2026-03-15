Дракинос: Азербайджан стал неотъемлемой частью регионального диалога

Азербайджан стал неотъемлемой частью регионального диалога и координации между странами Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос на панели в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в последние годы в Центральной Азии наблюдается заметное усиление регионального сотрудничества:

"Если еще несколько лет назад страны региона практически не взаимодействовали друг с другом, то благодаря реформам и изменениям в политике сегодня между ними развивается активный диалог и партнерство", - сказал он.

Как отметил Дракинос, этот процесс выходит за рамки исключительно Центральной Азии.

"В этот процесс активно вовлекается и Азербайджан, который становится важным участником обсуждений по координации региональных инициатив. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присоединился к консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, что стало важным шагом в расширении сотрудничества между двумя регионами", - сказал он.

По словам представителя ЕБРР, участие Азербайджана в этом формате создает основу для более тесной координации не только на политическом уровне, но и на уровне практического взаимодействия и реализации совместных проектов.