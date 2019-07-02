Посол: Достигнут прогресс в переговорах по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС

"Азербайджан является важным партнером Европейского Союза. Сейчас между Азербайджаном и Европейским Союзом ведутся переговоры по новому соглашению о партнерстве, и этот документ можно назвать соглашением нового поколения, поскольку основа наших нынешних отношений заложена в середине 90-х годов и, конечно, существует необходимость в обновлении этой основы".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на презентации нового проекта совместной программы Европейского Союза и Совета Европы под названием "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане".

По его словам, обе стороны намерены развивать партнерство и для этого необходима современная, надежная и обновленная основа.

Посол отметил, что достигнут прогресс в переговорах по новому соглашению о партнерстве.