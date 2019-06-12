Дональд Туск посетит Азербайджан в июле

Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, визит запланирован на 9 июля.
Ожидается, что в ходе однодневного визит Д.Туск проведет ряд встреч с официальными лицами страны.
Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, визит запланирован на 9 июля.
Ожидается, что в ходе однодневного визит Д.Туск проведет ряд встреч с официальными лицами страны.
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Tural AsadiАвтор новости