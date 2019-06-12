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Дональд Туск посетит Азербайджан в июле

Дональд Туск посетит Азербайджан

Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, визит запланирован на 9 июля. 

Ожидается, что в ходе однодневного визит Д.Туск проведет ряд встреч с официальными лицами страны.  

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