Дональд Туск посетит Азербайджан в июле

Дональд Туск посетит Азербайджан

12 июня, 2019 10:57

https://report.az/storage/news/b77adeefb0d0d16bcaaf26491145787f/260046e5-de08-4890-bbcd-f47e23342be8_292.jpg Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, визит запланирован на 9 июля. Ожидается, что в ходе однодневного визит Д.Туск проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

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