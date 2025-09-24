Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 16:54
    Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, об этом он сказал во время выступления на официальном приеме, проведенном 23 сентября в Нью-Йорке в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Я действительно горжусь Вами. Вы очень прекрасный человек", - отметил президент США.

    Трамп подчеркнул, что для него честь быть вместе с участниками приема:

    "С некоторыми из вас мы встретились в кабинете. Я знаю многих из вас. Вы удивительные люди. Вы лидеры самого высокого уровня. То, что вы делаете, восхитительно. Подумайте, вы руководите странами, где живут миллионы людей. И вы являетесь лидерами мирового масштаба. Вот почему вы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня большая честь быть с вами. Я с нетерпением жду возможности пожать вам руку. Мы вместе получим удовольствие от этой работы. Мы будем жить в спокойном мире".

    Дональд Трамп Ильхам Алиев США Азербайджан
