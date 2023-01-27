Дом Азербайджана в Париже осудил нападение на посольство

Дом Азербайджана в Париже сделал заявление в связи с террористическим нападением на посольство нашей страны в Иране, решительно осудив это преступление против человечества.

Дом Азербайджана в Париже сделал заявление в связи с террористическим нападением на посольство нашей страны в Иране, решительно осудив это преступление против человечества.

Об этом Report сообщили в парижском Доме Азербайджана.

В заявлении было подчеркнуто, что наши проживающие во Франции соотечественники глубоко опечалены убийством одного азербайджанца и ранением двух других в результате вероломного нападения. Была выражена озабоченность в связи с постоянным нарушением прав 40 миллионов азербайджанцев, проживающих в Южном Азербайджане, и отсутствием каких-либо гарантий безопасности и неприкосновенности диппредставительств и людей в Иране.

Внимание мирового сообщества было обращено на тот факт, что Иран и Армения непрерывно совершают совместные противоправные действия в пределах границ Азербайджана, было выражено требование о скорейшем привлечении к ответственности лиц, виновных в преступлениях против мира и человечества.