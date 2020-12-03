Глава МИД: Договоренности по Карабаху послужат миру и стабильности на Южном Кавказе

Договоренности, достигнутые между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении стали основой для того, чтобы положить конец конфликту, длившемуся почти 30 лет

Договоренности, достигнутые между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении стали основой для того, чтобы положить конец конфликту, длившемуся почти 30 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на проходящем сегодня заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Министр отметил, что конфликты на пространстве ОБСЕ продолжают наносить ущерб глобальной безопасности.

Д. Байрамов также отметил, что "заявление от 10 ноября содержит также важное положение по возвращению всех вынужденныхз переселенцев в свои дома".

Он поблагодарил Россию и Турцию за их вклад в то, чтобы "сделать эти договоренности реальностью".

По его словам, они послужат "долгосрочному миру и стабильности в регионе Южного Кавказа".

Министр иностранных дел отметил, что еще предстоит процесс реинтеграции проживающих в Нагорном Карабахе этнических армян. Он подчеркнул, что в результате процесса интеграции им будут гарантированы равные права наравне с другими гражданами Азербайджана.

Д. Байрамов также подчеркнул, что достигнутые договоренности также создают новые возможости для сотрудничества в рамках региона.