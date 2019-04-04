Посол: Дни культуры и Дни кино Казахстана планируется провести в Азербайджане в этом году

"Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере динамично развивается и занимает особое место в двусторонних отношениях. Конечно же, важным фактором этого является то, что наши народы связывают общие тюркские корни, общая история, культура и традиции. Мы – братские народы".

Об этом в интервью Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

По его словам, Казахстан стал родным домом для 130-ти тысяч азербайджанцев, которые проживают во всех регионах страны. "Азербайджанская диаспора, являясь активным членом Ассамблеи народов Казахстана, вносит значительный вклад в консолидацию казахстанского общества. По всему Казахстану, где проживают представители азербайджанского народа, созданы условия для сохранения родного языка и традиций. В Казахстане работает и развивается "Союз азербайджанских культурных центров Казахстана". В его состав входит 10 областных, 2 городских азербайджанских национальных объединения. Главы всех этих объединений видные граждане Казахстана", - заявил посол.

С 2010 года в столице Нур-Султане при Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева работает Центр имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а с 2011 года при Бакинском государственном университете успешно функционирует Центр имени известного казахского поэта, философа, писателя – Абая Кунанбаева, посредством которого азербайджанская молодежь знакомиться с казахской литературой, произведениями писателей и поэтов.

"Также при посольстве Казахстана функционирует «Клуб друзей» Казахстана, благодаря которому азербайджанская общественность обеспечивается полной и достоверной информацией о современном Казахстане, его достижениях и важных международных инициативах. Встречи с членами "Клуба друзей" проводятся на регулярной основе. В прошлом году мы провели три тематические встречи, в течение этого года предусматриваем ряд встреч. Тесное взаимодействие осуществляется с Республиканским обществом дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, которое принимает активное участие в деятельности Посольства, играет важную роль в развитии казахстанско-азербайджанских культурно-гуманитарных взаимоотношений. В прошлом году мы совместно отметили 25-летний юбилей Общества дружбы", - заявил посол.

Как отметил посол Бейбит Исабаев, в текущем году график совместных культурных мероприятий, как и предыдущие четыре года, очень насыщен. По инициативе первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Казахстане 2019 год объявлен Годом молодежи.

"В феврале посольство Казахстана совместно с Автономной организацией образования "Назарбаев Университет" провело тематическое мероприятие, приуроченное к Году молодежи. В нем приняли участие представители ведущих образовательных учреждений Азербайджана, руководящий состав международных школ, работающих в Баку, а также супруги глав дипломатических миссий и международных организаций. Участники встречи на примере "Назарбаев Университета" ознакомились с образовательной системой Казахстана, процессами интеграции казахстанских учебных заведений в мировое образовательное пространство, а также условиями и возможностями, предоставляемыми казахстанской и иностранной молодежи на получение образования в стране.

Буквально недавно, в середине марта при поддержке Азербайджанской Национальной Консерватории мы провели творческую встречу известного казахстанского композитора, Заслуженного деятеля Казахстана Толегена Мухамеджанова и Народной артистки Казахстана Нуржамал Усенбаевой, в ходе которой деятели искусства Казахстана познакомили азербайджанскую публику со своим творчеством, поделились своим опытом.

Важным событием в культурных связях двух стран должно стать взаимное проведение Дней культуры. Дни культуры Казахстана в Азербайджане планируется провести в текущем году. В настоящее время вопрос находится в активной проработке. Мы, в свою очередь, ожидаем проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане", - отметил посол.

Вместе с тем, по его словам, в преддверии проведения казахстанских Дней культуры 10 апреля в Баку состоится концерт популярной казахстанской музыкальной группы Mezzo: "Талантливые молодые солисты группы, являющиеся триумфаторами проекта X Factor Казахстан, впервые выступят на сцене Азербайджанской государственной филармонии и исполнят для азербайджанской публики песни из репертуаров известных певцов мира. Азербайджан является уже пятой зарубежной страной, где выступит казахстанская группа. До этого они с гастролями находились в США, Великобритании, Египте и Украине. Концерт организовывается при поддержке посольства Казахстана и министерства культуры Азербайджана".

Также в рамках реализации программных статей Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Н.А.Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" и "Семь граней Великой степи" во второй половине апреля ожидается визит казахстанской научной экспедиции в Азербайджан. В программе экспедиции предусмотрены встречи с представителями научной интеллигенции Азербайджана, посещение таких исторических городов, как Нахчыван, Бейлаган, Барда и Гянджа.

"В середине года мы планируем организовать Дни казахстанского кино в Баку и познакомить азербайджанских зрителей с современными фильмами Казахстана и тенденциями развития казахстанской киноиндустрии. Как Вы знаете, на протяжении последних лет посольство осуществляет проект по выпуску серии книг на азербайджанском языке, посвященных важным историческим периодам становления казахской государственности и историческим личностям, а также известным представителям науки, литературы и культуры.

Хотел бы напомнить, что в рамках проекта в конце прошлого года была презентована книга-сборник научных статей на азербайджанском языке, посвященная движению партии «Алаш». Кроме того, азербайджанской публике была презентована книга со стихами известного азербайджанского поэта и драматурга начала XX века Гусейна Джавида на казахском языке в латинской графике. Данная книга была подготовлена Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби при поддержке Посольства Казахстана и Национальной академии наук Азербайджана. Мы намерены продолжить реализацию проекта, и думаю, что во второй половине текущего года состоится презентация очередной книги", - сообщил посол Б. Исабаев.

"В целом количество проведенных и запланированных совместных мероприятий свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между нашими братскими странами. Считаю, что нам следует сохранять позитивную динамику и уделять этому вопросу должное внимание. Мы имеем достаточно солидный потенциал для дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений в культурно-гуманитарной сфере", - резюмировал посол Казахстана.