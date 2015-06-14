​Дмитрий Песков: переговоры Путина и Алиева в Баку были позитивными

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева прошли позитивно, обсуждался весь комплекс двусторонних отношений и международные дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очень позитивные переговоры, и президент (Путин) завершил свой визит (в Баку) с очень позитивными и приятными впечатлениями", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, российско-азербайджанские переговоры в Баку, куда глава российского государства прибыл накануне на открытие Первых Европейских игр, прошли в нескольких форматах: сначала состоялась встреча с участием глав МИД и внешнеполитических помощников, затем - переговоры в формате делегаций, и наконец - двусторонняя встреча президентов. "(Обсуждался) весь комплекс двусторонних отношений и международные дела", - сказал Песков, подчеркнув, что взаимодействие РФ с Азербайджаном "традиционно насыщенное".