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    Дмитрий Песков: Между президентами России и Азербайджана сложились доверительные отношения

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Итоги встреч президентов России и Азербайджана очень позитивные". 

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы.

    По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном многогранны: "Наши двусторонние отношения очень многогранны, они традиционны и народы наших двух стран абсолютно братские народы. Нас объединяет общая история и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история".

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