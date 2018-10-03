Дмитрий Песков: Между президентами России и Азербайджана сложились доверительные отношения

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Итоги встреч президентов России и Азербайджана очень позитивные".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы.

По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном многогранны: "Наши двусторонние отношения очень многогранны, они традиционны и народы наших двух стран абсолютно братские народы. Нас объединяет общая история и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история".