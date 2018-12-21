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    Дмитрий Медведев поздравил Ильхама Алиева по случаю дня рождения

    Дмитрий Медведев направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

    Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление добрососедских, дружественных и партнерских отношений, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.

    Убежден, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в полной мере отвечают интересам двух стран.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

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