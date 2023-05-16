Дмитрий Медведев: Гейдар Алиев вошел в мировую историю как выдающийся политик

Гейдар Алиев вошел в мировую историю как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности.

Гейдар Алиев вошел в мировую историю как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"В мировую историю Ваш отец вошел как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности. Будучи достойным сыном своего народа, он заложил основы нынешнего вектора развития нового Азербайджана – сильной, процветающей Республики, которая проводит самостоятельную и прагматичную политику на международной арене", - отмечается в письме.