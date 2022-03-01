О нас
Аудио новости

Для граждан Азербайджана запланирован ж/д рейс из Киева

Для граждан Азербайджана запланирован ж/д рейс из Киева Завтра в 12:00 из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский.
Внешняя политика
1 марта 2022 г. 22:13
Для граждан Азербайджана запланирован ж/д рейс из Киева

Завтра в 12:00 из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, рейс запланирован для граждан Азербайджана в Украине.

Посадка будет осуществляться без билетов в порядке живой очереди.

Адрес железнодорожного вокзала: Вокзальная площадь, 1.

Учитывая чрезвычайную ситуацию, рекомендуется быть на вокзале за 1,5-2 часа до отправления поезда, чтобы забрать личные вещи в случае крайней необходимости.

Достигнув последнего пункта, граждан ожидают пересечения украинско-молдавской границы. Вы можете обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Молдове по любым вопросам, которые могут возникнуть на территории наших граждан в Молдове:

+373 781 81 361

+373 789 91 849

+373 222 32 277

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada təhlükə ilə üzləşmiş azərbaycanlılar üçün xüsusi qatar ayrılıb

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
1 марта 2022 г. 19:52
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
1 марта 2022 г. 13:38
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
1 марта 2022 г. 10:19
Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву
ВидеоРоссийские войска сбросили «Искандер» по Киеву
28 февраля 2022 г. 21:43
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
28 февраля 2022 г. 13:14
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
28 февраля 2022 г. 11:50
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi