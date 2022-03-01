Для граждан Азербайджана запланирован ж/д рейс из Киева

Завтра в 12:00 из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский.

Завтра в 12:00 из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, рейс запланирован для граждан Азербайджана в Украине.

Посадка будет осуществляться без билетов в порядке живой очереди.

Адрес железнодорожного вокзала: Вокзальная площадь, 1.

Учитывая чрезвычайную ситуацию, рекомендуется быть на вокзале за 1,5-2 часа до отправления поезда, чтобы забрать личные вещи в случае крайней необходимости.

Достигнув последнего пункта, граждан ожидают пересечения украинско-молдавской границы. Вы можете обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Молдове по любым вопросам, которые могут возникнуть на территории наших граждан в Молдове:

+373 781 81 361

+373 789 91 849

+373 222 32 277