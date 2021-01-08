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Эксперт: Для Баку смена администрации в США сулит меньше проблем, чем для Анкары и Москвы

Эксперт: Для Баку смена администрации в США сулит меньше проблем, чем для Анкары и Москвы "Совсем не факт, что Южный Кавказ окажется в центре внимания новой американской администрации в ближайшее время"
Внешняя политика
8 января 2021 г. 09:39
Эксперт: Для Баку смена администрации в США сулит меньше проблем, чем для Анкары и Москвы
Михаил Нейжмаков
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"Совсем не факт, что Южный Кавказ окажется в центре внимания новой американской администрации в ближайшее время. Для Баку смена администрации в США сулит все же, меньше проблем, чем для Анкары и Москвы. А в случае, если при Байдене действительно произойдет оттепель в отношениях Вашингтона и Тегерана, это может создать дополнительные возможности и для Баку". Об этом российскому бюро Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Эксперт также отметил, что для России и Турции администрация Байдена, безусловно, будет сложным партнером по переговорам: "Демократические администрации всегда больше внимания обращали на вопросы соблюдения политических прав и свобод – а это давний повод для претензий многих западных политиков как к турецким, так и к российским властям".

По мнению Нейжмакова, подобные протесты являются вполне привычным явление для американской политики. "В ближайшие недели новые акции сторонников Дональда Трампа вполне возможны, в том числе в день инаугурации нового президента", - считает эксперт.

Беспорядки в США вспыхнули 6 января после того, как сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Конгресс. Протестующим в итоге удалось попасть внутрь здания, в результате чего заседавших парламентариев пришлось экстренно эвакуировать. Во время столкновений у Капитолия погибли четыре человека. Впоследствии заседание Конгресса возобновилось, а законодатели утвердили итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. 20 января состоится инаугурация нового президента США.

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