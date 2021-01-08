Эксперт: Для Баку смена администрации в США сулит меньше проблем, чем для Анкары и Москвы

Эксперт: Для Баку смена администрации в США сулит меньше проблем, чем для Анкары и Москвы

"Совсем не факт, что Южный Кавказ окажется в центре внимания новой американской администрации в ближайшее время"

https://static.report.az/photo/24f1daad-ebec-36fc-a0ea-e1a03c5ed36b.jpg https://static.report.az/photo/24f1daad-ebec-36fc-a0ea-e1a03c5ed36b.jpg Михаил Нейжмаков

0 : 00 0 : 00

"Совсем не факт, что Южный Кавказ окажется в центре внимания новой американской администрации в ближайшее время. Для Баку смена администрации в США сулит все же, меньше проблем, чем для Анкары и Москвы. А в случае, если при Байдене действительно произойдет оттепель в отношениях Вашингтона и Тегерана, это может создать дополнительные возможности и для Баку". Об этом российскому бюро Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Эксперт также отметил, что для России и Турции администрация Байдена, безусловно, будет сложным партнером по переговорам: "Демократические администрации всегда больше внимания обращали на вопросы соблюдения политических прав и свобод – а это давний повод для претензий многих западных политиков как к турецким, так и к российским властям". По мнению Нейжмакова, подобные протесты являются вполне привычным явление для американской политики. "В ближайшие недели новые акции сторонников Дональда Трампа вполне возможны, в том числе в день инаугурации нового президента", - считает эксперт. Беспорядки в США вспыхнули 6 января после того, как сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Конгресс. Протестующим в итоге удалось попасть внутрь здания, в результате чего заседавших парламентариев пришлось экстренно эвакуировать. Во время столкновений у Капитолия погибли четыре человека. Впоследствии заседание Конгресса возобновилось, а законодатели утвердили итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. 20 января состоится инаугурация нового президента США. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook