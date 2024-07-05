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Директор офиса ПРООН: Обсудили с представительством Азербайджана при ЕС противоминную деятельность

Директор офиса ПРООН: Обсудили с представительством Азербайджана при ЕС противоминную деятельность Каждый час один человек погибает или получает ранение от мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 14:39
Директор офиса ПРООН: Обсудили с представительством Азербайджана при ЕС противоминную деятельность

Каждый час один человек погибает или получает ранение от мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств.

Как передает Report, об этом говорится в публикации директора брюссельского офиса ПРООН Камиллы Брюкнер в соцсети "Х".

"Были рады провести дискуссию с представительством Азербайджана при ЕС о разминировании в Азербайджане, где Программа Развития ООН (UNDP) с 2021 года мобилизовала более 16 миллионов долларов благодаря поддержке ЕС, Великобритании, Италии и многих других", - отметила она.

Отметим, что 4 июля в Брюсселе прошла конференция "Устранение минной проблемы: экологические последствия и политика реагирования", организованная Брюссельской дипломатической академией (BDA) при университете Врие.

Конференция собрала представителей стран, пострадавших от мин, доноров и НПО, занимающихся противоминной деятельностью, для обмена опытом, обсуждения проблем и начала столь необходимого диалога с общественностью об устойчивых подходах к обнаружению и обезвреживанию мин.

В ходе мероприятия была подчеркнута роль инноваций в разминировании. Они проявляются не только в методах, но и составом персонала, например, в создании в Азербайджане групп разминирования, состоящих исключительно из женщин.

Представители Азербайджана, Камбоджи, Чада и Колумбии рассказали про особый характер угрозы для своих стран, связанной с наличием наземных мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Некоторые из которых были установлены десятилетия назад, а некоторые - недавно, уже после вступления в силу запрета на противопехотные мины.

В рамках конференции было подписано соглашение о предоставлении правительством Бельгии 250 000 евро на продолжение работ по разминированию в Агдамском районе Азербайджана, которая ведется бельгийской НПО APOPO (Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling - "разработка продуктов для обнаружения противопехотных мин").

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin İnkişaf Proqramı: Azərbaycanın Aİ-dəki nümayəndəliyi ilə minalarla mübarizə fəaliyyəti müzakirə edilib

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