Директор ИТА: Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне

Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является одним из наших важнейших партнеров.

Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является одним из наших важнейших партнеров.

Как сообщает Report, об этом директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку Андреа Макканико сказал журналистам.

По его словам, итальянские компании принимают активное участие в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе Азербайджана, и по мере восстановления данного региона существует потенциал для укрепления сотрудничества.

"Некоторые итальянские компании занимаются проектированием в Карабахе. Перспективы строительства и реконструкции Карабаха с использованием зеленых технологий вызывают особый интерес", - сказал он.

По словам Макканико, агентство также заинтересовано в участии в предстоящей в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).