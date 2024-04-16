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Директор ИТА: Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне

Директор ИТА: Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является одним из наших важнейших партнеров.
Внешняя политика
16 апреля 2024 г. 13:30
Директор ИТА: Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне

Экономические отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является одним из наших важнейших партнеров.

Как сообщает Report, об этом директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку Андреа Макканико сказал журналистам.

По его словам, итальянские компании принимают активное участие в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе Азербайджана, и по мере восстановления данного региона существует потенциал для укрепления сотрудничества.

"Некоторые итальянские компании занимаются проектированием в Карабахе. Перспективы строительства и реконструкции Карабаха с использованием зеленых технологий вызывают особый интерес", - сказал он.

По словам Макканико, агентство также заинтересовано в участии в предстоящей в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке İTA direktoru: "Qarabağ regionun bərpası ilə əlaqədar əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün potensial var”
Версия на английском языке ITA director: Azerbaijan-Italy economic relations at very good level

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