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Директор Центра: Ряд стран выражают заинтересованность в присоединении к БРИКС

Директор Центра: Ряд стран выражают заинтересованность в присоединении к БРИКС
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 11:21
Директор Центра: Ряд стран выражают заинтересованность в присоединении к БРИКС

Ряд государств выражают заинтересованность в присоединении к международной организации БРИКС.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

По его словам, БРИКС действует в формате консультативного органа: "В настоящее время 16 стран заинтересованы в саммите БРИКС+ и хотят принять в нем участие. Среди них такие страны, как Алжир, Казахстан, Вьетнам, Пакистан. В том числе дружественные Азербайджану государства хотели бы присоединиться к этой организации. Преимущество БРИКС в отсутствии ограничений".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz direktoru: Bu gün Azərbaycana yaxın, qonşu olan dövlətlər BRICS-ə üzvlükdə maraqlıdırlar

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