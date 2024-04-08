Директор Центра: Ряд стран выражают заинтересованность в присоединении к БРИКС

Ряд государств выражают заинтересованность в присоединении к международной организации БРИКС.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

По его словам, БРИКС действует в формате консультативного органа: "В настоящее время 16 стран заинтересованы в саммите БРИКС+ и хотят принять в нем участие. Среди них такие страны, как Алжир, Казахстан, Вьетнам, Пакистан. В том числе дружественные Азербайджану государства хотели бы присоединиться к этой организации. Преимущество БРИКС в отсутствии ограничений".