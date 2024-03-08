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Директор центра: Для борьбы с исламофобией должны объединиться представители всех религий

Директор центра: Для борьбы с исламофобией должны объединиться представители всех религий Исламофобия - вопрос, затрагивающий все аспекты жизни, и для его решения должны объединиться не только мусульмане, но и представители других религий.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 15:17
Директор центра: Для борьбы с исламофобией должны объединиться представители всех религий

Исламофобия - вопрос, затрагивающий все аспекты жизни, и для его решения должны объединиться не только мусульмане, но и представители других религий.

Об этом Report заявила генеральный директор Американского центра религиозной свободы Дженна Скотт (Jannah Scott).

"Больше нельзя молчать о том факте, что мусульмане подвергаются ужасной дискриминации. Как афроамериканка, о ней я знаю не понаслышке. По всему миру были люди, которые выступили против дискриминации в отношении афроамериканцев. Теперь наша очередь. Независимо от того, христиане мы или мусульмане, независимо от религии, необходимо встать рядом с нашими братьями и сестрами-мусульманами и заявить, что это неприемлемо", - сказала Дженна Скотт.

По ее словам, проходящая сегодня в Баку международная конференция по борьбе с исламофобией - это "важный первый шаг в том, что мы начинаем документировать проблемы".

"Мы слышим от людей со всего мира о том, что происходит с мусульманами в разных странах. Как только будет задокументированная информация, можно будет начать совместную работу по выработке глобальных решений. И я верю, что именно это станет итогом этой конференции", - заключила она.

Дж. Скотт также поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева и Бакинский международный центр мультикультурализма и других организаторов конференции за создание платформы для обсуждения вопросов борьбы с исламофобией.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz direktoru: İslamofobiya ilə mübarizə üçün bütün dinlərin nümayəndələri birləşməlidir
Версия на английском языке Center CEO calls on representatives of all faiths to unite to fight Islamophobia

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